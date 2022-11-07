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На трассе Краснодар — Верхнебаканский завершили капремонт участка в районе Крымска

Общество
07.11.2022 12:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-krasnodar-verhnebakanskij-zavershili-kapremont-uchastka-v-rajone-krymska
На трассе Краснодар — Верхнебаканский завершили капремонт участка в районе Крымска
Фото ФКУ «Черноморье»

На участке с 107 км по 115 км федеральной трассы А-146 завершили укладку асфальта. Также нанесли разметку и установили элементы обустройства.

Приемочная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию участка. Ремонт предусматривал расширение дороги, устройство и улучшение дорожной одежды, ремонт автобусных остановок и тротуаров, установку освещения, а также восстановление систем водоотведения и ремонт водопропускных труб.

Также завершается капремонт трассы на участке с 28 км по 35 км в районе поселка Афипского. Окончание запланировано на конец ноября.

Продолжаются работы на участках с 14 км по 18 км и с 53 км по 77 км. Их планируют закончить к концу года. Ремонт дороги на подъезде к Краснодару запланирован на 2023 год. Большую часть работ планируют завершить до наступления курортного сезона, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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