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Под Геленджиком полностью восстановили разрушенный оползнем участок трассы М-4 «Дон»

Общество
19.07.2022 14:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-gelendzhikom-polnostyu-vosstanovili-razrushennyj-opolznem-uchastok-trassy-m-4-don
Видео канала «Кубань 24»

Отремонтированы все элементы автодороги. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Здесь в апреле сошел оползень на дорожное полотно. Из-за ливневых дождей на участке сместились грунтовые массы. Чтобы подобное не повторилось, рабочие возвели из железобетона монолитную подпорную стенку, она должна стабилизировать земляную насыпь. Работы велись в ударном режиме, при этом движение транспорта не останавливалось.

Читайте также: в Геленджике открыли движение по новому путепроводу на трассе М-4 «Дон».

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