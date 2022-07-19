Под Геленджиком полностью восстановили разрушенный оползнем участок трассы М-4 «Дон»

Видео канала «Кубань 24»

Отремонтированы все элементы автодороги. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Здесь в апреле сошел оползень на дорожное полотно. Из-за ливневых дождей на участке сместились грунтовые массы. Чтобы подобное не повторилось, рабочие возвели из железобетона монолитную подпорную стенку, она должна стабилизировать земляную насыпь. Работы велись в ударном режиме, при этом движение транспорта не останавливалось.

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