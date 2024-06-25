В Сочи завершили ремонт улицы Юных Ленинцев

Ремонтные работы на участке протяженностью более 500 м провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Улица Юных Ленинцев в Центральном районе города-курорта является подъездной к нескольким социально значимым учреждениям — гимназии, спортшколе, городскому архиву, МФЦ и другим.

«Акцентируем внимание на подъездных участках: ставим знаки, наносим разметку, устанавливаем ограждения и искусственные дорожные неровности для ограничения скоростного режима», – рассказал глава городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Кулик.

По итогам ремонтных работ здесь привели в надлежащее состояние инженерные коммуникации, заменили бортовые камни, отремонтировали тротуары и съезды в улицы, установили сигнальные столбики и более 70 дорожных знаков, а также нанесли дорожную разметку и разместили «лежачих полицейских».

Всего в этом году в городе-курорте по профильному нацпроекту отремонтируют 59 участков дорог общей протяженностью более 39 км, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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