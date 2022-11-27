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В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе

Общество
27.11.2022 11:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zavershili-remont-uchastka-trassy-a-147-okolo-batumskogo-shosse
В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Работы вели в районе 160-го километра трассы. Движение открылось в штатном режиме.

На данном участке рабочие установили 110 буронабивных свай от 12 до 14 метров длиной, объединенных в 10 ростверков. Соорудили подпорную стену длиной 120 метров.

До конца года ФКУ «Черноморье» планирует также завершить ремонтные работы на 117-м километре этой же трассы в районе Волконки. Сейчас рабочие там монтируют элементы обустройства.

Работы с применением реверсивной схемы движения на трассе длиной 212 км будут продолжаться только на участке между 143-м и 158-м километрами. Там продолжается замена водоотводных лотков и труб, ремонт подпорных стен. Ведется восстановление бортового камня, тротуаров и замена покрытия дорожной одежды.

На время новогодних праздников все работы будут приостановлены, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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