В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе
Работы вели в районе 160-го километра трассы. Движение открылось в штатном режиме.
На данном участке рабочие установили 110 буронабивных свай от 12 до 14 метров длиной, объединенных в 10 ростверков. Соорудили подпорную стену длиной 120 метров.
До конца года ФКУ «Черноморье» планирует также завершить ремонтные работы на 117-м километре этой же трассы в районе Волконки. Сейчас рабочие там монтируют элементы обустройства.
Работы с применением реверсивной схемы движения на трассе длиной 212 км будут продолжаться только на участке между 143-м и 158-м километрами. Там продолжается замена водоотводных лотков и труб, ремонт подпорных стен. Ведется восстановление бортового камня, тротуаров и замена покрытия дорожной одежды.
На время новогодних праздников все работы будут приостановлены, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в Краснодаре ремонт гравиек на улицах Ратной Славы и Александровской стартует в начале декабря.
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В Краснодаре пьяный водитель на машине жены пытался скрыться от ДПС и врезался в столб
- СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
- В Краснодарском крае парень на глазах у 12-летнего ребенка застрелил собаку
- Сочи приближается к рекордному турпотоку в современной истории