В Сочи завершили ремонт дороги в районе Головинки, где осенью прошлого года сошел оползень
Общество
26.10.2022 16:59
Федеральные дорожники досрочно закончили работы в районе в Головинки 26 октября.
Речь идет об участке длиной 1,4 км с 138 км + 500 м до 139 км + 900 м федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, который пострадал из-за оползня во время ливней в сентябре-октябре 2021 года. Сейчас реверсивное движение на участке сняли. Машины едут в штатном режиме.
Ремонт стартовал в конце сентября. Тут обустроили откосы, новое ограждения, уложили асфальт и нанесли разметку. Покрасили подпорную стену, после чего рабочие демонтировали временный светофор, который регулировал реверсивное движение, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
Читайте также: в Сочи оползень начал разрушать участок дороги на улице Гагарина.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины