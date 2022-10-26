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В Сочи завершили ремонт дороги в районе Головинки, где осенью прошлого года сошел оползень

Общество
26.10.2022 16:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zavershili-remont-dorogi-v-rajone-golovinki-gde-osenyu-proshlogo-goda-soshel-opolzen
В Сочи завершили ремонт дороги в районе Головинки, где осенью прошлого года сошел оползень
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Федеральные дорожники досрочно закончили работы в районе в Головинки 26 октября.

Речь идет об участке длиной 1,4 км с 138 км + 500 м до 139 км + 900 м федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, который пострадал из-за оползня во время ливней в сентябре-октябре 2021 года. Сейчас реверсивное движение на участке сняли. Машины едут в штатном режиме.

Ремонт стартовал в конце сентября. Тут обустроили откосы, новое ограждения, уложили асфальт и нанесли разметку. Покрасили подпорную стену, после чего рабочие демонтировали временный светофор, который регулировал реверсивное движение, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Читайте также: в Сочи оползень начал разрушать участок дороги на улице Гагарина.

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