В Сочи завершили ремонт дороги в районе Головинки, где осенью прошлого года сошел оползень

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Федеральные дорожники досрочно закончили работы в районе в Головинки 26 октября.

Речь идет об участке длиной 1,4 км с 138 км + 500 м до 139 км + 900 м федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, который пострадал из-за оползня во время ливней в сентябре-октябре 2021 года. Сейчас реверсивное движение на участке сняли. Машины едут в штатном режиме.

Ремонт стартовал в конце сентября. Тут обустроили откосы, новое ограждения, уложили асфальт и нанесли разметку. Покрасили подпорную стену, после чего рабочие демонтировали временный светофор, который регулировал реверсивное движение, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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