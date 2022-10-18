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В Сочи оползень начал разрушать участок дороги на улице Гагарина

Происшествия
18.10.2022 13:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-opolzen-nachal-razrushat-uchastok-dorogi-na-ulitse-gagarina
В Сочи оползень начал разрушать участок дороги на улице Гагарина
Фото пресс-службы администрации Сочи

Из-за обильных осадков и переувлажнения грунта активизировался оползень на проезжей части улицы Гагарина в районе пересечения с улицей Виноградной в Центральном районе города-курорта.

Движение автомобилей на поврежденной оползнем дороге организовали по одной полосе. Оползневый участок трассы оградили, для пешеходов обустроили проход.

На место выехала комиссия, в состав которой вошли специалисты управления автомобильных дорог». Место происшествия осмотрят и определят комплекс аварийно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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