В Сочи оползень начал разрушать участок дороги на улице Гагарина

Фото пресс-службы администрации Сочи

Из-за обильных осадков и переувлажнения грунта активизировался оползень на проезжей части улицы Гагарина в районе пересечения с улицей Виноградной в Центральном районе города-курорта.

Движение автомобилей на поврежденной оползнем дороге организовали по одной полосе. Оползневый участок трассы оградили, для пешеходов обустроили проход.

На место выехала комиссия, в состав которой вошли специалисты управления автомобильных дорог». Место происшествия осмотрят и определят комплекс аварийно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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