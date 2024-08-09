В Сочи завершилась 15 спартакиада сотрудников федерального центра «Юг Спорт»

В турнире приняли участие 8 команд. Финальным состязанием стало перетягивание каната.

В командных турнирах прошли соревнования в эстафете, мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, интеллектуальному квизу, спортивному ориентированию и игре в домино. Почти 100 сотрудников учреждения боролись за главный приз ― Кубок юбилейной летней Спартакиады «Юг Спорт». Именно в преддверии Дня физкультурника прошел финальный и самый зрелищный вид спорта ― перетягивание каната.

«Чтобы завоевать суперкубок, работникам спортивной индустрии нужно было натереть мозоли в перетягивании каната и уметь работать слажено в команде», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Спортивные баталии шли около полутора месяца. Подготовка длилась целый год, но все старания оправданы.

«Спасибо нашей дружной команде, все активно участвовали. Принимали участие во всех видах спорта. Все сильные, самые лучшие, красивые, энергичные», ― делится капитан команды «Неуловимые» Валентин Колганов

Одержала победу команда «Неуловимые». Победителям вручили кубок, который будет храниться у них до следующей Спартакиады.

«Это сплачивает коллектив, это заводит наших ребят, это драйв такой. Это готовность нашего коллектива к решению задач, которые ставит Министерство спорта РФ», ― отмечает Директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дремов.

Завершилась церемония яркими танцами и фейерверком.

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