В Сочи завершен ремонт инклюзивного центра «Особое детство»

Центр предоставляет комплексную профессиональную поддержку детям с ментальными особенностями и их семьям.

В инклюзивном центре заменили полы и коммуникации. Теперь там снова работают психолог, логопед и другие специалисты, театральная мастерская, цирковая и гончарная студии.

Воспитанники центра уже представили свой новый проект — макет комфортного и зеленого Сочи, созданный в обновленных помещениях. Дети занимаются творчеством, учатся и раскрывают свои таланты.

«Мы берем всю семью: мамы, папы, бабушки, дедушки. Все члены семьи садятся, и мы помогаем им найти профессию и занятие по душе», — говорится в сообщении центра.

Глава Сочи Андрей Прошунин подчеркнул, что создание современных условий для такой работы является одной из ключевых задач властей. В этом году субсидии из городского бюджета получили 13 социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 5 млн рублей.

Читайте также: центр «Дети-лучики» провел новогоднюю ярмарку детских поделок в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.