Центр «Дети-лучики» провел новогоднюю ярмарку детских поделок в Краснодаре

Ярмарка изделий из глины, поделок и пряников прошла в благотворительном центре «Дети-лучики». Его воспитанники с синдромом Дауна готовились к мероприятию полгода. Также дети выступили на новогоднем утреннике.

Более шести месяцев Никита Богдюк учился делать тарелки и ангелочков из глины. Сейчас он владеет этим делом как опытный гончар: сначала нужно размять материал, потом убрать пузырьки воздуха, затем вдавить в формочку. Чтобы пополнить новогоднюю ярмарку разными товарами, с детьми занимались опытные педагоги. Под чутким руководством наставников они научились лепить, готовить и мастерить поделки своими руками.

На ярмарке представили товары ручной работы, которые делали сами дети. Здесь можно было купить елочные игрушки, пряники и даже мыло.

«Мы делаем не только глину. Делаем на уроках с детьми мыло, свечки. У них даже есть занятия по кулинарии. К ярмарке начали готовиться за полгода, потому что процесс длительный», — рассказывает педагог по творчеству Центра «Дети-лучики» Светлана Изуграфова.

На ярмарку пригласили всех желающих. Информацию о мероприятии можно было найти в официальных соцсетях благотворительного центра. Все средства с продажи товаров направят на развитие фонда.

Также у детей прошел новогодний утренник, в котором они сами приняли участие: танцевали, пели и показывали номера в кукольном театре.

«Организация занимается всесторонней помощью семьям, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна. У нас на данный момент есть программа помощи, включающая поддержку от рождения на протяжении всей жизни для таких людей», — говорит руководитель общественной организации «Дети-лучики» Александра Начарова.

В Центре дети изучают школьную программу, а также занимаются творчеством, физкультурой и проходят социальную адаптацию.

Читайте также: «Сильнее тишины» — фильм о жизни детей с синдромом Дауна.

Подпишись, здесь всегда интересно.