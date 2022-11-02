В Сочи завершают строительство новых водоводов в микрорайоне Бытха

Видео канала «Кубань 24»

Коммуникации прокладывают в рамках возведения двух соцобъектов — школы более чем на 1,1 тыс. мест и детского сада. Их строят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Всего планируют проложить более 1 км магистральных сетей. Новые коммуникации повысят бесперебойную подачу воды на всей территории микрорайона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи ввели в эксплуатацию новый водопровод в Лазаревском районе.