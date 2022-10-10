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В Сочи ввели в эксплуатацию новый водопровод в Лазаревском районе

Общество
10.10.2022 14:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vveli-v-ekspluatatsiyu-novyj-vodoprovod-v-lazarevskom-rajone
В Сочи ввели в эксплуатацию новый водопровод в Лазаревском районе
Фото пресс-службы администрации Сочи

Новые водопроводные сети построили в селе Верхнее Буу в Лазаревском районе.

В рамках реконструкции системы водоводов менее, чем за два месяца приобрели весь необходимый материал, провели подготовительные работы, установили пять колодцев переключения, заменили запорную арматуру и переложили около 800 м новых сетей.

Работы выполняли шесть спецбригад, которые работали круглосуточно. Новые коммуникации уже ввели в эксплуатацию. Теперь жители села обеспечены надежным и бесперебойным водоснабжением, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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