В Сочи ввели в эксплуатацию новый водопровод в Лазаревском районе
Общество
10.10.2022 14:54
Новые водопроводные сети построили в селе Верхнее Буу в Лазаревском районе.
В рамках реконструкции системы водоводов менее, чем за два месяца приобрели весь необходимый материал, провели подготовительные работы, установили пять колодцев переключения, заменили запорную арматуру и переложили около 800 м новых сетей.
Работы выполняли шесть спецбригад, которые работали круглосуточно. Новые коммуникации уже ввели в эксплуатацию. Теперь жители села обеспечены надежным и бесперебойным водоснабжением, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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