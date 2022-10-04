В Сочи застройщик продолжил продавать помещения в арестованном самострое

Фото МЦУ Сочи

Самострой находится на пересечении улиц Горького и Московской. Администрация Сочи предостерегает от покупки помещений в этом здании.

Установлено, что ООО «Сочи Привокзальный» вел работы без соответствующего разрешения.

Правовой департамент мэрии Сочи направил иск в Арбитражный суд Краснодарского края о сносе данного объекта. По решению суда, 20 сентября на здание наложили арест и запретили какие-либо регистрационные действия в Росреестре.

Однако застройщика это не остановило — он продолжает публиковать в интернете объявления о продаже помещений.

Администрация курортного города призывает оказаться от покупки. При наличии уже заключенных сделок рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для проверки их законности, сообщает МЦУ Сочи.

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