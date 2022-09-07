В Сочи с начала года выявили более 430 самостроев

Фото пресс-службы мэрии Сочи

В работе находится 137 исполнительных производств на снос.

Об этом 7 сентября сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

«Проанализируем каждый объект, разместим информацию о них в сети и соберем заявки от организаций, готовых осуществить их демонтаж. С этими документами будем выходить в суд. Таким образом, мы обеспечим все законные условия для скорейшего сноса этих строений», — написал он в Telegram.

Мэр добавил, что власти города в этом вопросе «действуют жестко».

«Любые попытки нарушений проектов будут пресечены. Это защита интересов Сочи и наших жителей», — отметил Копайгородский.

Из 137 исполнительных производств 77 — объекты капитального строительства и многоквартирники, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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