В Краснодаре с июля снесли 176 незаконных построек

Фото пресс-службы администрации Краснодара

За июль и август в краевой столице снесли 6 объектов капитального строительства и 170 временных построек. В их числе 46 нестационарных торговых точек, 21 ограждение, 92 гаража и 11 вагонов-бытовок, сараев. Кроме того, с улиц Краснодара убрали 307 рекламных конструкций.

Исполняющий обязанности главы города Максим Слюсарев поручил уделить особое внимание объектам на стадии начала строительства.

«Часть объектов, которые мы сегодня обсудили, явно возводилась не за полдня. Они строились не один месяц. Это происходит на территории округов. У меня просьба к коллегам — выявляйте такие объекты на этапе, когда начинается незаконное строительство. Так мы сможем сэкономить время, избежать этих длинных сложных процессов по сносу уже построенных объектов. Если увидели — сразу реагируйте, не ждите», — сказал Слюсарев.

Среди снесенных капитальных строений — одноэтажное нежилое здание на улице Цветочной, 77 в СТ «Дорожник», кирпичный сарай в проезде Полевом, 16. А также двухэтажные нежилые здания на улице Героя Анощенкова, 13, 15 в поселке СКЗНИИСиВ и одноэтажные нежилые здания на Гагарина и Стасова, 140/2. Очищенные участки исследуют, чтобы рассмотреть варианты их использования.

Кроме того, по решению суда снесли цистерну для реализации газа и вагон-бытовку в станице Старокорсунской и пять магазинов на Ростовском Шоссе, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

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