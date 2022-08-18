Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию со сносом аварийного дома возле «Авроры»

Общество
18.08.2022 17:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mtsu-krasnodara-prokommentirovali-situatsiyu-so-snosom-avarijnogo-doma-vozle-avrory
В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию со сносом аварийного дома возле «Авроры»
В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию со сносом аварийного дома возле «Авроры»

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые многоквартирные дома на улице 2-й Линии Нефтяников признали аварийными и решили снести. При этом жильцов обязали выполнить демонтаж зданий за свой счет.

Ситуацию со сносом одного из аварийных домов на 2-й Линии Нефтяников прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«На основании заключения межведомственной комиссии дом по улице 2-й Линии Нефтяников, 23 литер «А» признан аварийным и подлежащим сносу. Срок выселения жителей дома — до 1 августа 2023 года. Однако так как дом и земельный участок под ним принадлежат собственникам, по закону именно они — в срок до 1 октября 2023 года могут снести здание», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

В Центре уточнили, что если собственники квартир не выполнят снос дома в установленный срок, мэрия Краснодара запустит процедуру изъятия земли под зданием. Жильцам направят предложения по выплате компенсаций в соответствии с ценой их недвижимости и долей участка земли под домом, а также тратами на переезд.

При несогласии с суммой компенсации со стороны собственников вопрос будут решать в судебном порядке.

Читайте также: в Краснодаре расселят жителей 24 аварийных домов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  2. Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
  3. В Сириусе туристов едва не унесло в море на катамаране
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Росстат: собрать первоклассника в школу в среднем стоит от 22 до 27 тыс. рублей
  6. В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины
Прямой эфир
Мы в соцсетях