В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию со сносом аварийного дома возле «Авроры»

В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию со сносом аварийного дома возле «Авроры»

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые многоквартирные дома на улице 2-й Линии Нефтяников признали аварийными и решили снести. При этом жильцов обязали выполнить демонтаж зданий за свой счет.

Ситуацию со сносом одного из аварийных домов на 2-й Линии Нефтяников прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«На основании заключения межведомственной комиссии дом по улице 2-й Линии Нефтяников, 23 литер «А» признан аварийным и подлежащим сносу. Срок выселения жителей дома — до 1 августа 2023 года. Однако так как дом и земельный участок под ним принадлежат собственникам, по закону именно они — в срок до 1 октября 2023 года могут снести здание», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

В Центре уточнили, что если собственники квартир не выполнят снос дома в установленный срок, мэрия Краснодара запустит процедуру изъятия земли под зданием. Жильцам направят предложения по выплате компенсаций в соответствии с ценой их недвижимости и долей участка земли под домом, а также тратами на переезд.

При несогласии с суммой компенсации со стороны собственников вопрос будут решать в судебном порядке.

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