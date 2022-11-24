В Сочи застройщик оставил без воды три дома на улице Каспийской
Происшествия
24.11.2022 17:27
Три новых трехэтажных дома, в каждом из которых по девять квартир, отключили от водоснабжения в Сочи.
Застройщик зданий на улице Каспийской уличен в воровстве. Инспекторы службы контроля использования ресурсов предъявили ему счет почти на 300 тыс. рублей. За то, что не выполнил предписание по договорным отношениям с ресурсоснабжающей организацией, бесплатно использовал воду для строительных работ и обустройства придомовой территории. Кран перекрыли и опломбировали.
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