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В Сочи застройщик оставил без воды три дома на улице Каспийской

Происшествия
24.11.2022 17:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zastrojshhik-ostavil-bez-vody-tri-doma-na-ulitse-kaspijskoj
Видео канала «Кубань 24»

Три новых трехэтажных дома, в каждом из которых по девять квартир, отключили от водоснабжения в Сочи.

Застройщик зданий на улице Каспийской уличен в воровстве. Инспекторы службы контроля использования ресурсов предъявили ему счет почти на 300 тыс. рублей. За то, что не выполнил предписание по договорным отношениям с ресурсоснабжающей организацией, бесплатно использовал воду для строительных работ и обустройства придомовой территории. Кран перекрыли и опломбировали.

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