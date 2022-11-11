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В Краснодаре будут судить застройщика обманувшего 187 дольщиков на 112 млн рублей

Происшествия
11.11.2022 13:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-zastrojshhika-obmanuvshego-187-dolshhikov-na-112-mln-rublej
В Краснодаре будут судить застройщика обманувшего 187 дольщиков на 112 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи полиции завершили расследование этого уголовного дела. Жителя Ростовской области обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с мая 2017 года по июль 2020 года мужчина заключал с людьми договоры об участии в долевом строительстве двух многоквартирных домов в Краснодаре.

«Злоумышленник получил разрешение на строительство жилого дома на восемь квартир, а по факту их насчитывается 60. Возведение второго жилищного комплекса даже не начиналось. Взятые на себя обязательства фигурант не выполнил», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате 187 жителям Кубани и других регионов РФ был причинен ущерб на общую сумму 112 млн рублей. Уголовное дело передали для рассмотрения в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: в Краснодаре на 1,5 года осудили застройщика, укравшего 1,5 млн рублей.

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