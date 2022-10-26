В Краснодаре на 1,5 года осудили застройщика, укравшего 1,5 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело рассматривал Ленинский районный суд Краснодара. Местного жителя признали виновным в мошенничестве.

Суд установил, что мужчина, работая директором компании «КубаньЛесоСтрой», заключил договор с клиентом на строительство дома из клееного бруса в поселке Афипском. Заказчик сразу отдал часть денег по договору и сделал еще несколько переводов в течение месяца.

Компания так и не начала строить дом. Директор строительной компании перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 1 млн 564 тыс. 925 рублей.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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