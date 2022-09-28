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В Новороссийске будут судить супругов за мошенничество на 5,1 млн рублей

Происшествия
28.09.2022 12:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-budut-sudit-suprugov-za-moshennichestvo-na-5-1-mln-rublej
В Новороссийске будут судить супругов за мошенничество на 5,1 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В городе-герое завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении супружеской пары. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, супруги заняли у местного жителя 3 млн рублей якобы под залог своего дома. Они не предупредили мужчину, что недвижимость уже находится в залоге у третьего лица.

Позже злоумышленники предложили займодателю выкупить заложенный дом за 5,1 млн рублей, доплатив к сумме их займа 2,1 млн рублей. Мужчина согласился и отдал недостающую часть, продав свою квартиру. Эту сумму забрал муж, написав расписку о получении денег.

Также правоохранители установили, что обманутый гражданин заключил с женой — хозяйкой дома договор купли-продажи с рассрочкой платежа. Однако два года спустя он получил решение суда о признании сделки недействительной, поскольку она была безденежной. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 5,1 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Супругам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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