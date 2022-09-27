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В Краснодарском крае мужчина тайно оформил на супругу 4 кредита через приложение на ее телефоне

Происшествия
27.09.2022 16:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-tajno-oformil-na-suprugu-4-kredita-cherez-prilozhenie-na-ee-telefone
В Краснодарском крае мужчина тайно оформил на супругу 4 кредита через приложение на ее телефоне

Преступление произошло в Тихорецком районе.

В полицию обратилась 23-летняя жительница Тихорецкого района. Девушка рассказал о том, что ей постоянно звонили представители микрофинансовых организаций с требованием погасить задолженности по кредитам, которые она не оформляла.

Во время проверки полицейские установили, что кредиты втайне от женщины оформил ее 23-летний муж. Он использовал телефон жены и через приложение банка оформил 4 микрозайма в разных организациях на сумму 45 тыс. рублей. Мужчина перевел деньги на свою карту и потратил.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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