В Краснодарском крае мужчина тайно оформил на супругу 4 кредита через приложение на ее телефоне
Преступление произошло в Тихорецком районе.
В полицию обратилась 23-летняя жительница Тихорецкого района. Девушка рассказал о том, что ей постоянно звонили представители микрофинансовых организаций с требованием погасить задолженности по кредитам, которые она не оформляла.
Во время проверки полицейские установили, что кредиты втайне от женщины оформил ее 23-летний муж. Он использовал телефон жены и через приложение банка оформил 4 микрозайма в разных организациях на сумму 45 тыс. рублей. Мужчина перевел деньги на свою карту и потратил.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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