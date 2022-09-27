В Краснодарском крае мужчина тайно оформил на супругу 4 кредита через приложение на ее телефоне

В Краснодарском крае мужчина тайно оформил на супругу 4 кредита через приложение на ее телефоне

Преступление произошло в Тихорецком районе.

В полицию обратилась 23-летняя жительница Тихорецкого района. Девушка рассказал о том, что ей постоянно звонили представители микрофинансовых организаций с требованием погасить задолженности по кредитам, которые она не оформляла.

Во время проверки полицейские установили, что кредиты втайне от женщины оформил ее 23-летний муж. Он использовал телефон жены и через приложение банка оформил 4 микрозайма в разных организациях на сумму 45 тыс. рублей. Мужчина перевел деньги на свою карту и потратил.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае супруги и сотрудница полиции скупали землю, оформляя «сделки» с умершими владельцами.