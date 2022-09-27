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В Краснодарском крае супруги и сотрудница полиции скупали землю, оформляя «сделки» с умершими владельцами

Происшествия
27.09.2022 15:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-suprugi-i-sotrudnitsa-politsii-skupali-zemlyu-oformlyaya-sdelki-s-umershimi-vladeltsami
В Краснодарском крае супруги и сотрудница полиции скупали землю, оформляя «сделки» с умершими владельцами
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Для этого мошенники использовали архивные выписки и справки о смерти на законных владельцев паев. Противоправную деятельность пресекли сотрудники краевого УФСБ.

По данным следствия, в преступной группе состояли 67-летний мужчина, его 65-летняя жена и 49-летняя дознаватель ОМВД по Крымскому району. С 2011 по 2015 год сотрудница полиции, используя свое служебное положение, получала архивные выписки, адреса и справки о смерти на законных владельцев паев. Затем она изготавливала от имени фактических собственников невостребованных земельных долей поддельные расписки об их продаже. В роли «покупателей» выступала супружеская пара, а также их знакомые и родственники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Таким образом мошенники подделали расписки о приобретении земельных паев у членов шести кооперативов. Ущерб составил более 80 млн рублей. Часть земель мошенники перепродали.

Возбудили уголовное дело. Земельные паи, права собственности на которые были похищены, а также имущество мошенников арестовали. Бывшему дознавателя суд приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Каждый из супругов получил по 2 года и 8 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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