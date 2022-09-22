Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи будут судить застройщиков, укравших у дольщиков 74 млн рублей

Происшествия
22.09.2022 08:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-zastrojshhikov-ukravshih-u-dolshhikov-74-mln-rublej
В Сочи будут судить застройщиков, укравших у дольщиков 74 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении двоих недобросовестных застройщиков передали для рассмотрения в Центральный районный суд Сочи с утвержденным обвинительным заключением прокурора. Их обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, двое местных жителей с 2016 по 2020 годы создавали видимость строительства многоквартирных домов и привлекали деньги дольщиков в виде инвестиций в строительство. Застройщики скрыли от покупателей квартир информацию о том, что у них отсутствуют необходимые разрешения на строительство и поэтому они не могут выполнить свои обязательства.

В результате застройщики похитили у 29 дольщиков более 74 млн рублей. В рамках следствия на имущество обвиняемых наложили арест. Потерпевшим вернули часть похищенных денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

За мошенничество в крупном размере недобросовестным застройщикам из Сочи грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодарском крае будут судить застройщика, обманувшего 25 человек на 40 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре 22 сентября временно ограничат движение по улице Пушкина
  3. Армавирец избил детей, «помогавших» его ребенку закинуть обувь на дерево
  4. В РЖД опровергли информацию об ограничении продажи билетов на фоне частичной мобилизации
  5. В Динском районе прохожие обнаружили в реке всплывший труп мужчины
  6. ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях