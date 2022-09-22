В Сочи будут судить застройщиков, укравших у дольщиков 74 млн рублей
Уголовное дело в отношении двоих недобросовестных застройщиков передали для рассмотрения в Центральный районный суд Сочи с утвержденным обвинительным заключением прокурора. Их обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, двое местных жителей с 2016 по 2020 годы создавали видимость строительства многоквартирных домов и привлекали деньги дольщиков в виде инвестиций в строительство. Застройщики скрыли от покупателей квартир информацию о том, что у них отсутствуют необходимые разрешения на строительство и поэтому они не могут выполнить свои обязательства.
В результате застройщики похитили у 29 дольщиков более 74 млн рублей. В рамках следствия на имущество обвиняемых наложили арест. Потерпевшим вернули часть похищенных денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
За мошенничество в крупном размере недобросовестным застройщикам из Сочи грозит до 5 лет лишения свободы.
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