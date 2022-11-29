В Сочи запустят научный туристический маршрут
Первыми по новому маршруту «Путешествие в науку: Сочи» в рамках II Конгресса молодых ученых пройдут журналисты, российские и зарубежные ученые.
Экскурсию по нескольким точкам маршрута проведут исследователи и сотрудники научных организаций. Маршрут организовали по инициативе программы «Научно-популярный туризм».
«Инициатива предполагает создание уникальных и увлекательных комплексных туров по России для аудитории всех возрастов. Каждый маршрут продуман до мелочей и призван стать настоящим приключением: туристы будут посещать уникальные научные объекты, многие из которых ранее были закрыты для широкой публики. Оригинальные программы позволят ощутить себя полноценным участником процесса исследований, взглянуть с неожиданной стороны на науку и погрузиться в увлекательный мир открытий и перспектив будущего», — сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.
В Сочи туристы посетят Научно-исследовательский институт медицинской приматологии и обезьяний питомник, Субтропический научный центр Российской академии наук, ботанический сад «Дерево дружбы», а также вольерный комплекс «Лаура» Кавказского заповедника.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России стартует программа научно-популярного туризма.
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