В Сочи запустят научный туристический маршрут

Первыми по новому маршруту «Путешествие в науку: Сочи» в рамках II Конгресса молодых ученых пройдут журналисты, российские и зарубежные ученые.

Экскурсию по нескольким точкам маршрута проведут исследователи и сотрудники научных организаций. Маршрут организовали по инициативе программы «Научно-популярный туризм».

«Инициатива предполагает создание уникальных и увлекательных комплексных туров по России для аудитории всех возрастов. Каждый маршрут продуман до мелочей и призван стать настоящим приключением: туристы будут посещать уникальные научные объекты, многие из которых ранее были закрыты для широкой публики. Оригинальные программы позволят ощутить себя полноценным участником процесса исследований, взглянуть с неожиданной стороны на науку и погрузиться в увлекательный мир открытий и перспектив будущего», — сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

В Сочи туристы посетят Научно-исследовательский институт медицинской приматологии и обезьяний питомник, Субтропический научный центр Российской академии наук, ботанический сад «Дерево дружбы», а также вольерный комплекс «Лаура» Кавказского заповедника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России стартует программа научно-популярного туризма.