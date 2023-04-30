В Сочи запустили мультимодальные пассажирские перевозки в Абхазию

Теперь туристы из России могут посетить главные курорта Абхазии: Пицунду, Гагру, Новый Афон, Сухум и Гудауту по единому билету: поезд + автобус.

Для того, чтобы попасть в Абхазию по единому билету, нужно доехать до вокзала Адлер на поезде дальнего следования, а затем пересесть на автобус. Единый билет с талоном на автобус можно приобрети в кассах, на сайте или в приложении.

Сезон мультимодальных пассажирских перевозок из Сочи в Абхазию будет действовать до 30 сентября, сообщает пресс-служба РЖД.

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