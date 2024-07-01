В Сочи запустили дополнительные электрички между Красной Поляной и Сириусом

Два вечерних пригородных поезда начнут курсировать между станциями Роза Хутор и Имеретинский курорт с 1 июля.

Так, поезд № 6020/6019 будет отправляться из Сириуса в 18:34 и прибывать на Красную Поляну в 19:10. Поезд № 6018/6017 будет отправляться из Красной Поляны в 19:22 и прибывать в Сириус в 19:57.

Новые электрички в Сочи запустили для удобства отдыхающих в высокий курортный сезон, сообщает пресс-служба СКЖД.

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