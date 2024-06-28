В Краснодаре малое кольцо «Городской электрички» запустят к 2026 году

Движение по малому кольцу «Городской электрички» в краевом центре запустят не ранее второго полугодия 2026 года.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Сейчас РЖД прорабатывает предпроектную документацию и технико-экономическое обоснование проекта. В 1 этапе предусмотрена организация кольцевого движения: Краснодар-1 — разъезд Витаминный — Пашковская — Краснодар-1.

По этому маршруту в сутки будут ходить 8 пар поездов. В рамках строительства малого кольца проложат 1,3 км новых ж/д путей и установят 6 остановочных пунктов.

«Это существенно повысит мобильность жителей поселков Индустриального, Российского, жилого района Новознаменского и района «Красной площади», — цитирует пресс-службу департамента «РБК Краснодар».

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