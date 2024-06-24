В 8 млрд рублей оценили строительство новой трамвайной ветки в Краснодаре

Предварительную стоимость работ по созданию трамвайной линии в микрорайон Россинского озвучил директор ГК «Инсити» Андрей Шадрин.

Застройщик ГК «Инсити» совместно с администрацией Краснодара будет строить линию трамвайных путей от улицы Московской по 2-ой Ямальской.

На проведение строительно-монтажных работ в рамках проекта потребуется порядка 8 млрд рублей. Финансирование строительства рассчитывают провести с привлечением частных инвестиций застройщиков при участии администрации краевой столицы.

«Разработка проекта уже началась, мы выйдем на экспертизу данного объекта уже в 2025 году. Затем начнется непосредственно строительство, к которому мы приступим в 2026 году. В настоящее время определен подрядчик по проектированию, проводятся проектно-изыскательные работы», — сообщил Андрей Шадрин.

Как отметил Шадрин, протяженность новой трамвайной ветки — около 9 км. Она свяжет новый микрорайон Образцово и ближайшие жилые кварталы с остальной частью города.

Сейчас нет окончательной информации о пассажиропотоке, который обеспечит новая трамвайная ветка. Точное число необходимых единиц транспорта определят на следующих этапах проектирования, сообщает РБК Краснодар.

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