В Сочи запретили купаться на пляже «Дагомыс»
Общество
27.07.2022 12:12
Из-за волнения моря на пляже «Дагомыс» 27 июля запретили купаться. Поднят красный флаг, выставили информационные аншлаги.
Сообщается, что остальные пляжи работают в штатном режиме. Отдыхающих заранее оповестили о действующем режиме повышенной готовности в связи с погодными условиями, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток 27 июля.
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