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В Сочи запретили купаться на пляже «Дагомыс»

Общество
27.07.2022 12:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zapretili-kupatsya-na-plyazhe-dagomys
В Сочи запретили купаться на пляже «Дагомыс»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Из-за волнения моря на пляже «Дагомыс» 27 июля запретили купаться. Поднят красный флаг, выставили информационные аншлаги.

Сообщается, что остальные пляжи работают в штатном режиме. Отдыхающих заранее оповестили о действующем режиме повышенной готовности в связи с погодными условиями, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток 27 июля.

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