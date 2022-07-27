В Сочи запретили купаться на пляже «Дагомыс»

Фото пресс-службы администрации Сочи

Из-за волнения моря на пляже «Дагомыс» 27 июля запретили купаться. Поднят красный флаг, выставили информационные аншлаги.

Сообщается, что остальные пляжи работают в штатном режиме. Отдыхающих заранее оповестили о действующем режиме повышенной готовности в связи с погодными условиями, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток 27 июля.