В Сочи заключили самую крупную сделку по аренде недвижимости в России

О сенсационной сделке на рынке отечественной недвижимости сообщили аналитики одного из консалтинговых агентств.

По их данным, пентхаус площадью 245 кв. метров в одном из новых жилых комплексов в Имеретинской низменности забронировали на новогодние праздники 2025 года за 33 млн рублей. Стоимость одной ночи в сочинском пентхаусе составила 3 млн рублей.

Эта сделка побила предыдущий рекорд по аренде жилья, который ранее зафиксировали в Москве. За пентхаус в столице платили 445 тыс. рублей за ночь, пишет газета «Известия».

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