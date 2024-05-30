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В Сочи заключили самую крупную сделку по аренде недвижимости в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zaklyuchili-samuyu-krupnuyu-sdelku-po-arende-nedvizhimosti-v-rossii
В Сочи заключили самую крупную сделку по аренде недвижимости в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О сенсационной сделке на рынке отечественной недвижимости сообщили аналитики одного из консалтинговых агентств.

По их данным, пентхаус площадью 245 кв. метров в одном из новых жилых комплексов в Имеретинской низменности забронировали на новогодние праздники 2025 года за 33 млн рублей. Стоимость одной ночи в сочинском пентхаусе составила 3 млн рублей.

Эта сделка побила предыдущий рекорд по аренде жилья, который ранее зафиксировали в Москве. За пентхаус в столице платили 445 тыс. рублей за ночь, пишет газета «Известия».

Читайте также: в Сочи ищут агента по недвижимости на зарплату в 1 млн рублей. Работнику предстоит вести общение с клиентами на рынке вторичной и первичной недвижимости, обрабатывать входящие заявки и искать целевых клиентов.

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