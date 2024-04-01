В Сочи ищут агента по недвижимости на зарплату до 1 млн рублей

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России за апрель представил один из сервисов по поиску работы и персонала.

Вакансию с самой большой зарплатой нашли в Сочи. Одна из компаний курорта ищет агента по недвижимости и готова платить ему зарплату от 500 тыс. до 1 млн рублей в месяц.

Работнику предстоит вести общение с клиентами на рынке вторичной и первичной недвижимости, обрабатывать входящие заявки и искать целевых клиентов. Работодатель обещает кандидатам уникальное обучение, карьерный рост и повышенные проценты от сделок.

В рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в РФ в апреле также вошли: вакансии руководителя рекламного отдела в Москве — предлагаемая зарплата от 500 тыс. до 1 млн рублей и главного врача в стоматологическую клинику в Красноярске — предлагаемая зарплата от 350 тыс. до 500 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

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