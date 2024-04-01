Краснодарский край занял 6 место в России по динамике рынка труда

Эксперты составили рейтинг российских регионов по уровню изменения числа работающих за 2023 год.

Больше всего новых работников в прошлом году появилось в Московской области — 559,5 тыс. человек, это на 13,9% больше, чем за 2022 год. На втором месте рейтинга Севастополь с ростом 9,8% (24,7 тыс.), на третьем Карачаево-Черкесия — +7,2% (14,2 тыс.).

В числе лидеров также Калужская область — +7% (36,2 тыс.) и Ленинградская область — +6,9% (70,1 тыс.).

Краснодарский край занял 6 место рейтинга. Согласно исследованию, за 2023 год в регионе число работающих увеличилось на 174,3 тыс. человек. Это на 6,5% больше, чем в 2022 году.

Адыгея и Крым разделили 8 место с показателем +5,8%. Ставропольский край на 15 месте — +4,1% (54,3%), Ростовская область на 20 месте — +3,6% (73,7 тыс.).

Последние места рейтинга заняли Карелия и Архангельская область — -11,1%, Мурманская область — -9,4%, Коми — -8,4% и Костромская область — -8,2%, сообщает РИА «Новости».

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