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В Сочи загорелся склад на площади 200 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zagorelsya-sklad-na-ploshhadi-200-kv-metrov
В Сочи загорелся склад на площади 200 кв. метров
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Возгорание произошло 8 декабря в 9:24 в коммерческом здании на улице Дачной в Адлерском районе.

Спасатели через 10 минут прибыли на место и установили, что в здании загорелась кровля на площади 200 кв. м. В 9:53 пожар локализовали, а в 10:04 полностью потушили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара на складе устанавливают специалисты. В ликвидации возгорания приняли участие 20 спасателей и 6 единиц техники.

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