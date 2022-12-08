В Сочи загорелся склад на площади 200 кв. метров
Происшествия
08.12.2022 10:25
Возгорание произошло 8 декабря в 9:24 в коммерческом здании на улице Дачной в Адлерском районе.
Спасатели через 10 минут прибыли на место и установили, что в здании загорелась кровля на площади 200 кв. м. В 9:53 пожар локализовали, а в 10:04 полностью потушили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара на складе устанавливают специалисты. В ликвидации возгорания приняли участие 20 спасателей и 6 единиц техники.
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