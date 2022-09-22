В Сочи загорелся сарай с мусором на улице Войкова

В Сочи загорелся сарай с мусором на улице Войкова

Об инциденте в Центральном районе сообщили в соцсетях поздней ночью 22 сентября.

Очевидцы выложили видео с места происшествия. По их словам, загорелся сарай с мусором на улице Войкова. Пожарные приехали быстро и справились с огнем в считанные минуты. О пострадавших не сообщается.

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