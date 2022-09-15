В Краснодарском крае с начала года произошло 7,2 тыс. пожаров

Видео канала «Кубань 24»

Жертвами стали более 120 человек, еще около 100 получили травмы.

Так, на Кубани за 14 сентября во время пожаров погибли 4 человека. Одна из трагедий случилась в Краснодаре, вторая — в Кореновске. Сотрудники МЧС отметили, что большинство возгораний произошло в домах. Они напомнили жителям края о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

«Не злоупотребляйте спиртными напитками, не курите в постели, не бросайте окурки из окон многоэтажных домов, не оставляйте включенными газовые и электроприборы, не оставляйте малолетних детей без присмотра. Также не включайте одновременно большое количество электроприборов в сеть», — сказал заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дмитрий Божков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кореновском районе после пожара в частном доме нашли тела двух человек.