В Сочи загорелся четырехэтажный дом на площади 200 кв. метров

Возгорание произошло днем 29 января в одном из частных домов на улице Защитников Кавказа в Красной Поляне.

Видео с места происшествия выложили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что загорелась крыша жилого дома. Местные жители забеспокоились, что огонь может перекинуться на соседние дома.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 13:24. Спасатели прибыли на место и установили, что четырехэтажный жилой дом загорелся на площади 200 кв. м. В 15:19 огонь локализовали на на 300 кв. м. Пожар ликвидировали в 15:58. Пострадавших при происшествии нет.

Эвакуировали 40 человек. Работают два звена газодымозащитной службы. В ликвидации возгорания принимают участие 48 спасателей и 13 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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