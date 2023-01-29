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Крыша частного дома сгорела в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krysha-chastnogo-doma-sgorela-v-sochi
Крыша частного дома сгорела в Сочи
Фото @chp_sochi

Пожар в двухэтажном частном доме на улице 20-й Горнострелковой дивизии в Хостинском районе начался 29 января около 2:30.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они рассказали, что кровля дома сгорела практически за пять минут.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 2:35. Пожарные по прибытии установили, что горит частный двухэтажный дом на площади 70 кв. м. Пожар локализовали в 2:44, открытое горение ликвидировали в 2:55.

Огонь полностью потушили в 3:15. Пострадавших при происшествии нет, в ликвидации возгорания участвовали 15 человек и 4 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 28 января около 22:10 в Сочи загорелся частный дом.

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