В Сочи загорелся частный дом

Пожар в частном доме на улице Мичурина начался 29 января около 22:10.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они сообщили, что до прибытия пожарных местные жители пытались потушить пламя самостоятельно.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 22:16.

Прибыв на место в 22:24, пожарные установили, что горит частный дом. В ликвидации пожара участвуют восемь человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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