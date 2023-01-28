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В Сочи загорелся частный дом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zagorelsya-chastnyj-dom
В Сочи загорелся частный дом
Фото @chp_sochi

Пожар в частном доме на улице Мичурина начался 29 января около 22:10.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они сообщили, что до прибытия пожарных местные жители пытались потушить пламя самостоятельно.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 22:16.

Прибыв на место в 22:24, пожарные установили, что горит частный дом. В ликвидации пожара участвуют восемь человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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