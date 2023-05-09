В Сочи загорелся частный дом, огонь охватил 120 кв. метров
Происшествия
09.05.2023 17:56
Сообщение о возгорании на улице Ландышева в Центральном районе Сочи поступило пожарным 9 мая в 12:28.
Прибыв на место в 12:38, специалисты установили, что горит частный дом. В 12:48 возгорание локализовали на площади 120 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 13:10, а в 13:23 устранили последствия пожара.
Погибших и пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвовали восемь человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 8 мая на улице Звездной в Хостинском районе сгорел двухэтажный частный дом.