В Сочи сгорел двухэтажный частный дом

Возгорание произошло вечером 8 мая на улице Звездной в Хостинском районе.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 20:31. Спасатели прибыли на место через 10 минут и установили, что в двухэтажном частном доме произошло возгорание площадью 120 кв. метров.

В 20:49 пожар локализовали, в 21:11 ликвидировали открытое горение, а в 21:25 огонь в доме полностью потушили. На месте работали 7 пожарных и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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