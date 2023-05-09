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В Сочи сгорел двухэтажный частный дом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sgorel-dvuhetazhnyj-chastnyj-dom
Видео t.me/chp_krd

Возгорание произошло вечером 8 мая на улице Звездной в Хостинском районе.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 20:31. Спасатели прибыли на место через 10 минут и установили, что в двухэтажном частном доме произошло возгорание площадью 120 кв. метров.

В 20:49 пожар локализовали, в 21:11 ликвидировали открытое горение, а в 21:25 огонь в доме полностью потушили. На месте работали 7 пожарных и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в станице Тамань в огород одного из частных домов упал неизвестный предмет. Инцидент произошел 8 мая около 16:30. Пострадавших нет.

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