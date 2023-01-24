В Сочи загорелись хозпостройка и обшивка частного дома на площади 70 кв. м

Возгорание произошло вечером 24 января в одном из частных домов на улице Троицкой в Адлерском районе.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 18:14. Спасатели прибыли на место и установили, что на площади 40 кв. м загорелась хозпостройка. Огонь также перекинулся на обшивку частного жилого дома на площади 30 кв. м.

Огонь локализовали в 18:44 на площади 70 кв. м. В 18:56 пожар ликвидировали. Пострадавших при происшествии нет.

В ликвидации возгорания принимают участие 15 спасателей и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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