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В Сочи загорелись хозпостройка и обшивка частного дома на площади 70 кв. м

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zagorelis-hozpostrojka-i-obshivka-chastnogo-doma-na-ploshhadi-70-kv-m
В Сочи загорелись хозпостройка и обшивка частного дома на площади 70 кв. м
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Возгорание произошло вечером 24 января в одном из частных домов на улице Троицкой в Адлерском районе.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 18:14. Спасатели прибыли на место и установили, что на площади 40 кв. м загорелась хозпостройка. Огонь также перекинулся на обшивку частного жилого дома на площади 30 кв. м.

Огонь локализовали в 18:44 на площади 70 кв. м. В 18:56 пожар ликвидировали. Пострадавших при происшествии нет.

В ликвидации возгорания принимают участие 15 спасателей и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи пожар в частном доме перекинулся на соседние строения.

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