В Сочи пожар в частном доме перекинулся на соседние строения

Возгорание произошло днем 22 января в частном секторе в переулке Хурмовом в Адлерском районе.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 14:46. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар произошел в мансарде двухэтажного частного дома. Затем огонь перекинулся на два соседних дома и хозяйственную постройку. Общая площадь пожара составила 720 кв. метров.

В 16:21 пожар в частных домах локализовали на площади 870 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание ликвидируют 62 спасателя и 18 единиц техники.

В 16:45 ликвидировали открытое горение. В 16:53 пожар полностью потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По факту пожара в частных домах в Сочи прокуратура Адлерского района организовала проверку. Правоохранители проверят соблюдение пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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