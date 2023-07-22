Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Сочи загорелась хозпостройка, огонь уничтожил 80 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zagorelas-hozpostrojka-ogon-unichtozhil-80-kv-metrov
В Сочи загорелась хозпостройка, огонь уничтожил 80 кв. метров
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о пожаре на улице Костромской, 149 в селе Молдовка поступило в экстренные службы 22 июля в 11:16.

Прибыв на место в 11:25, пожарные установили, что горит хозпостройка на площади 80 кв. м. Через десять минут возгорание было локализовано на той же площади. В 12:06 пожар полностью потушили.

Погибших и пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвовали 13 человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: пожар на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону ликвидировали спустя 16 часов.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июля
Чем полезна тыква и кому ее нельзя
Чем полезна тыква и кому ее нельзя
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Рак печени: симптомы, прогнозы и лечение
Рак печени: симптомы, прогнозы и лечение
Пятерка самых известных котов в мире
Пятерка самых известных котов в мире
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях