В Сочи загорелась хозпостройка, огонь уничтожил 80 кв. метров

Сообщение о пожаре на улице Костромской, 149 в селе Молдовка поступило в экстренные службы 22 июля в 11:16.

Прибыв на место в 11:25, пожарные установили, что горит хозпостройка на площади 80 кв. м. Через десять минут возгорание было локализовано на той же площади. В 12:06 пожар полностью потушили.

Погибших и пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвовали 13 человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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