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В Сочи задушившего жену шнуром для зарядки адвоката посадили на 7,5 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zadushivshego-zhenu-shnurom-dlya-zaryadki-advokata-posadili-na-7-5-let
В Сочи задушившего жену шнуром для зарядки адвоката посадили на 7,5 лет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Лазаревский районный суд вынес приговор 45-летнему адвокату, обвиняемому в убийстве 30-летней жены. Убийство произошло 18 июля.

По данным следствия, ночью супруги находились в своей квартире на улице Гайдара в поселке Дагомыс. В ходе ссоры мужчина задушил жену проводом для зарядки телефона, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. Суд приговорил его к лишению свободы на 7 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ссора между супругами произошла на почве ревности. Задушив жену, мужчина сам вызвал полицию и рассказал о случившемся.

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