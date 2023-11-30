В Сочи задушившего жену шнуром для зарядки адвоката посадили на 7,5 лет

Лазаревский районный суд вынес приговор 45-летнему адвокату, обвиняемому в убийстве 30-летней жены. Убийство произошло 18 июля.

По данным следствия, ночью супруги находились в своей квартире на улице Гайдара в поселке Дагомыс. В ходе ссоры мужчина задушил жену проводом для зарядки телефона, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. Суд приговорил его к лишению свободы на 7 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ссора между супругами произошла на почве ревности. Задушив жену, мужчина сам вызвал полицию и рассказал о случившемся.