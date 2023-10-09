В Сочи будут судить адвоката, задушившего молодую жену кабелем для зарядки

Преступление произошло в ночь на 18 июля в многоквартирном доме на улице Гайдара в Дагомысе.

По версии следствия, той ночью 45-летний местный житель поссорился со своей 30-летней женой из-за ревности. Во время конфликта мужчина схватил кабель от зарядки телефона и начал душить супругу. Через некоторое время девушка перестала дышать и умерла. Мужчина самостоятельно вызвал правоохранителей и рассказал о случившемся.

Следователи Лазаревского района завершили расследование этого уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд. На допросе подозреваемый полностью признал свою вину.

Мужчину обвиняют в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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