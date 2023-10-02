Трое парней убили мужчину ради денег и сбросили тело в колодец на Кубани

Убийство произошло в январе 2022 года в станице Новодонецкой Выселковского района.

Установили, что 6 января один из парней предложил двум несовершеннолетним друзьям убить местного жителя, чтобы украсть у него деньги. Они распределили роли, вооружились веткой акации и топором и около полуночи пришли к дому дачника.

Злоумышленники начали кидать в окно камни, чтобы выманить мужчину. Хозяин вышел, парни избили его веткой по голове, а когда дачник перестал сопротивляться, добили его обухом топора. Мужчина скончался от открытой черепно-мозговой травмы. Когда он перестал подавать признаки жизни, злоумышленники сбросили тело в колодец во дворе, закидав сверху кирпичной кладкой, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

После убийцы зашли в дом погибшего, нашли под матрасом 807 тыс. рублей и забрали их. Организатор оставил себе 307 тыс., сообщникам отдал по 200 и 300 тыс. Похищенное злоумышленники потратили по своему усмотрению, а топор выбросили в реку. О пропаже пенсионера спустя несколько дней в полицию сообщили местные жители.

В ходе следствия несовершеннолетние вину полностью признали, а организатор признался только в краже. Всех фигурантов на время следствия заключили под стражу. На недвижимое имущество двоих наложили арест, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В последнем слове раскаялся и попросил прощения у родственников погибшего только один из парней и попросил суд о снисхождении. Другие участники заявили, что сказать им нечего.

Суд признал мужчин виновными. Организатору, 23-летнему местному жителю, назначили 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Его сообщникам, 19 и 18-летним подсудимым, назначили наказание в виде лишения свободы на 6,5 и 7 лет колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу потерпевшей с молодых людей в качестве компенсации морального вреда взыскали 750 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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