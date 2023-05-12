В Сочи задержали всадников, нарушивших общественный порядок

На днях на улицах курорта заметили несколько всадников, которые вели себя вызывающе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчин на лошадях заметили на федеральной трассе между Хостой и Кудепстой. Они ехали медленно, заняв половину проезжей части, чем затруднили проезд автомобилистам.

В тот же день вечером их заметили на улице Орджоникидзе. Девушка снимала всадников на камеру, но одному из них это не понравилось и он начал ее нецензурно оскорблять. Кроме того, всадники заехали на лошадях в ротонду возле морского порта Сочи. Этой информацией заинтересовались в полиции.

Полицейские установили личности двух нарушителей и задержали их. Ими оказались местные жители 39 и 36 лет, работающие на конной ферме.

В отношении всадников составили административные протоколы за нарушение ПДД и мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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