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В Сочи задержали неадекватного мужчину, разгромившего магазин

Происшествия
26.08.2022 11:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zaderzhali-neadekvatnogo-muzhchinu-razgromivshego-magazin
В Сочи задержали неадекватного мужчину, разгромившего магазин
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент произошел 25 августа на улице Урожайной в поселке Веселое Адлерского района Сочи.

Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они пояснили, что мужчина зашел в магазин, разгромил помещение и угрожал покалечить себя осколками стекла. Свидетели также отметили, что мужчина был в неадекватном состоянии.

Очевидцы вызвали полицейских. После недолгих переговоров с нарушителем, правоохранители взяли магазин штурмом и задержали его.

«В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о неадекватном поведении в магазине на улице Урожайной. Прибывшими сотрудниками ППС мужчина был задержан и передан бригаде психоневрологического диспансера», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

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