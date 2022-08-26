В Сочи задержали неадекватного мужчину, разгромившего магазин
Инцидент произошел 25 августа на улице Урожайной в поселке Веселое Адлерского района Сочи.
Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они пояснили, что мужчина зашел в магазин, разгромил помещение и угрожал покалечить себя осколками стекла. Свидетели также отметили, что мужчина был в неадекватном состоянии.
Очевидцы вызвали полицейских. После недолгих переговоров с нарушителем, правоохранители взяли магазин штурмом и задержали его.
«В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о неадекватном поведении в магазине на улице Урожайной. Прибывшими сотрудниками ППС мужчина был задержан и передан бригаде психоневрологического диспансера», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.
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