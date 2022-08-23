В Сочи мужчина в кафе представился полицейским и угрожал ножом двум девушкам

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в одном из кафе в Морском переулке.

О произошедшем в соцсетях сообщила одна из пострадавших. По ее словам, она пришла с подругой и с собаками в кафе, так как в заведение разрешено приходить с питомцами.

«В кофейне ко мне и моей подруге подошел незнакомый мужчина из соседнего кафе с ножом и попросил нас уйти с собаками. Иначе он разделает наших собак (так он выразился, достав и развернув нож). Мы начали возрождать и объяснять, что закона не нарушаем. Сидим в разрешенном для посещения с животными месте. Когда я достала камеру, мужчина сразу спрятал нож», — написала девушка.

По ее словам, после просьбы вызвать полицию мужчина сказал, что сам является полицейским. После этого снова достал нож. Появившимся охранникам кафе нарушитель предъявил удостоверение. После этого охранники вернулись к девушкам и попросили их уйти.

В произошедшем конфликте теперь будут разбираться полицейские.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, а также личности участников инцидента», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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