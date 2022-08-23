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В Анапе за парковку на обочине дороги на Большом Утрише у отдыхающих незаконно требовали деньги

Происшествия
23.08.2022 21:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-za-parkovku-na-obochine-dorogi-na-bolshom-utrishe-u-otdyhayushhih-nezakonno-trebovali-dengi
В Анапе за парковку на обочине дороги на Большом Утрише у отдыхающих незаконно требовали деньги
Кадр из видео t.me/anapa_bloknot

О конфликте между водителем и мужчиной, требовавшим деньги за парковку в поселке Большой Утриш, сообщили в соцсетях.

«Сегодня с детьми приехали на Большой Утриш, всегда парковались на обочине. Но сегодня к нам подошел парень с требованием заплатить 400 рублей. Мы спросили у него документы на собственность или аренду земли. Конечно же, их у него не оказалось. Он хамски стал посылать нас к себе домой, якобы качать там свои права. Он решил, что мы не местные, так как машина у нас на иногородних номерах», — написала в соцсетях супруга водителя.

По словам женщины, молодой человек вел себя агрессивно и провоцировал драку. Этим случаем заинтересовались в полиции города-курорта. Там провели проверку и установили, что сотрудник парковки действовал незаконно.

На место происшествия были направлены участковые, которые пресекли незаконную деятельность 20-летнего гражданина одной из соседних республик. В отношении мужчины составили протоколы об административных правонарушениях. Материалы передали в суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

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