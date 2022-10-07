В Сочи задержали мужчину, который сбил насмерть пешеходов и скрывался под вымышленным именем

В Сочи задержали мужчину, который сбил насмерть пешеходов и скрывался под вымышленным именем

Авария произошла в августе этого года на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае.

По данным полиции, 28-летний водитель на трассе сбил троих пешеходов на нерегулируемом переходе. В результате 47-летняя женщина погибла на месте, ее 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами доставили в больницу. Девушка скончалась через несколько дней. Водитель бросил машину и скрылся, его объявили в федеральный розыск.

Через месяц полицейские нашли подозреваемого в Сочи, он жил под другим именем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали и передали в отдел полиции в Пермском крае. В его отношении расследуется уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть троих человек.

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